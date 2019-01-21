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Вражаюча цифра. Скільком мільйонам сімей не дали субсидій

Кількість субсидіантів за минулий рік зменшилась на 3 млн.

Вражаюча цифра. Скільком мільйонам сімей не дали субсидій

У 2018 році субсидію отримали близько 4 млн осіб, що на 3 млн менше, ніж у 2017 році.

Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, пише РБК-Україна.

За його словами, таке різке зменшення кількості отримувачів субсидій викликане необхідністю аргументувати нульовий дохід.

Відповідно до вимог отримання субсидій, кожен повинен або перебувати на обліку в центрі зайнятості, або надати довідку, що не може працювати за станом здоров’я.

Читайте: Для субсидії вимагатимуть декларацію про доходи з-за кордону

Андрій Рева зазначив, що минулого року таким громадянам за замовчуванням вписували певну кількість прожиткових мінімумів.

Тепер їх просять пояснити, за рахунок чого вони живуть.

Крім того, відмовлятись від субсидій також почали сім’ї, у яких є родичі, які працюють за кордоном.

Раніше Факти ICTV писали про те, що субсидії готівкою планують виплачувати вже в березні.

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