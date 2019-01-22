Нарколог Олена Федірко заявила, що не переховувалася від правоохоронців та підтвердила свій акт огляду Олени Зайцевої.

У справі про смертельну ДТП на Сумській у Харкові знайшли важливого свідка, який переховувався від суду півроку. Мова йде про Олену Федірко – лікаря-нарколога, яка оглядала фігуранта провадження Олену Зайцеву.

Сьогодні ранком поліцейські їй вручили повістку і у супроводі поліції доправили до суду.

Як повідомляє журналіст Фактів Тетяна Доцяк, сьогоднішній візит правоохоронців став сюрпризом для самої Федірко. Вона звільнилася з наркоцентру ще півроку тому і виїхала на дачу у Валківський район.

Cама вона заявила, що її ніхто не розшукував, слідчий мав її телефон і міг знайти, за бажанням. А по телевізору вона не чула, що її шукають, адже показував лише один канал.

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Федірко підтвердила, що вказана нею інформація в акті огляду, відповідає дійсності – вона помітила в Зайцевої звужені зіниці, хитку ходу і невиконану позу Ромберга. Однак, чи був наркотичний стан, мало вказати дослідження крові.

Експерти кров не досліджували, вказали, що не вистачило біологічної речовини. Сама ж Федірко підтвердила, що і крові, і сечі було достатньо для аналізу, куди зникла – пояснити не може.

Детальніше – у випуску Фактів ICTV о 18.45.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові автомобіль Lexus, за кермом якого була Олена Зайцева, влетів у натовп людей. У результаті аварії загинули 6 людей.

Фото: УНІАН