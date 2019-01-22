22 січня стартував всесвітній економічний форум у Давосі, Швейцарія. Що це за подія і чому вона важлива для України – у матеріалі Фактів ICTV.

Економічний форум у Давосі 2019 пройде з 22 по 25 січня. Тема цьогорічної зустрічі – Глобалізація 4.0: Формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції. На форум з’їдеться близько 3000 учасників.

Всесвітній економічний форум у Давосі

Всесвітній економічний форум – щорічна зустріч світових лідерів в швейцарському Давосі, що традиційно проходить з 1971 року. На подію запрошують представників бізнесу, топ-політиків, лідерів думок та журналістів.

За кількістю чиновників форум у Давосі не поступається саміту Великої двадцятки.

Обговорюють там всесвітньо-важливі проблеми людства – економічні, соціальні та політичні виклики, охорону навколишнього середовища та бізнес-тенденції поточного року.

І місія країн-учасників – за чотири дні продемонструвати свої можливості потенційним партнерам, переконати їх інвестувати в державу.

Хто запрошений

На цьогорічному заході будуть присутні канцлер Німеччини Ангела Меркель, канцлер Австрії Себастьян Курц, президент Швейцарії Уелі Маурер, віце-президент Китаю Ван Цишань, прем’єр Нідерландів Марк Рютте та ряд інших державних лідерів, включаючи президента України Петра Порошенка. Присутнім буде і член королівської родини Великої Британії принц Вільям.

Серед лідерів міжнародних організації – директор-розпорядниця МВФ Крістін Лагард, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, генеральний директор СОТ Роберто Азеведо, а також генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Від запрошення відмовився президент США Дональд Трамп. Його відсутність пояснюється внутрішніми проблемами в країні, зокрема шатдауном – частковим припиненням роботи американського уряду. Хоча американські президенти не мали звички їздити на форум.

У 2018 році Трамп став першим лідером США, який відвідав зустріч за останні 18 років. Замість нього до Давосу прибудуть міністр фінансів Стівен Мнучин та держсекретар Майк Помпео.

Не буде і президента Франції Емманюеля Макрона. Він займається урегулюванням питань з протестами “жовтих жилетів”, які не вщухають з листопада минулого року.

Чому це важливо для України?

Економічні форуми у Давосі – нагода для України встановити контакти і знайти підтримку лідерів провідних держав, домовитись про співпрацю зі світовими компаніями та продемонструвати потенціал економічно-привабливої для інвестицій держави.

Так, цьогоріч президент України має намір зустрітись на форумі з потенційними іноземними інвесторами. Про це він нещодавно повідомив під час візиту до Рівненської області:

– Найближчим часом у Давосі я зустрінуся з членами Інвестиційної ради, компаніями, які інвестують в Україну і загальна капіталізація яких становить трильйон доларів.

Вдруге поспіль на форумі буде представлена локація Український дім. Це дискусійні панелі, які будуть функціонувати з 21 по 25 січня. Тема – Україна: Креативність. Інновації. Можливості.

Виступати будуть президент Петро Порошенко, мер Києва Віталій Кличко, міністр фінансів Оксана Маркарова, в.о. міністра охорони здоров’я Ульяна Супрун, а також міжнародні експерти, зокрема голова секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач, єврокомісар Йоханнес Хан та інші.

Тут обговорюють інвестиційний потенціал та бізнес-можливості України. Минулого року тут представляли вітчизняні стартапи та проекти в сферах IT, аграрного сектору та відновлюваної енергетики.

Ще одна подія, присвячена нашій державі – український сніданок, де обговорюються тенденції та перспективи розвитку України. Цьогоріч він відбудеться 24 січня, а головною темою стануть президентські та парламентські вибори. Модератор зустрічі – журналіст CNN Фарід Закарія.

– Це одна з міжнародних подій, покликаних пропагувати Україну серед світової еліти та спонукати міжнародну спільноту до діалогу, – пишуть у Фонді Віктора Пінчука, який організовує сніданки.

Чого ми досягли на минулих форумах?

Присутність України на такій події щоразу приносить позитивні плоди для нашої економіки.

Під час форуму у 2018 році президентові вдалось домовитись про чергові транші від МВФ з директором-розпорядником Крістін Лагард. Вони оговорили умови отримання запозичення, одна з яких – створення Антикорупційного суду. Правда, тоді мова йшла про 2 млрд, але у підсумку МВФ виділили лише 1,4 млрд.

В тому ж році Порошенко мав зустріч з тодішнім держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. Вони обговорювали питання оборонно-безпекового сектору України та продовження санкцій проти Росії. До речі, в той же день стало відомо про розширення американських санкцій проти низки російських бізнесменів.

Президент був націлений поговорити і з Дональдом Трампом, який був присутній тоді на форумі, однак зустрічі так і не відбулось.

Зустрічі у Давосі – це інвестиційний майданчик.

Наприклад, у 2015 році в українську економікиу вдалось залучити $1,5 млрд іноземних інвестицій. Кошти пішли на сфери ІТ та АПК. А у 2017 мер Києва Віталій Кличко зустрічався з директором Європейського банку реконструкції та розвитку Томасом Майером. По результатам зустрічі Майер зацікавився подальшою співпрацею з Києвом, що дало змогу проводити проекти по реконструкції за підтримки ЄБРР.

До речі, їздити в Давос за інвестиціями – традиція українських президентів. Свого часу форум відвідували Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Віктор Янукович.

Міжнародний економічний форум, який українська делегація традиційно відвідає у цьому році, може закласти фундамент для подальших перемовин з партнерами країни. Сьогодні Давос цікавий для України не тільки в економічний, а й в політичній площині, адже це можливість знайти підтримку у вирішенні конфлікту з РФ.

Фото: World Economic Forum by Jakob Polacsek, Jolanda Flubacher, Sandra Blaser, Valeriano Di Domenico

Лілія Ященко