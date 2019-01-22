Росія готувала агресію по відношенню до України ще до подій на Майдані.

Революція Гідності і нав’язана Володимиром Путіним війна не стояли в одному ланцюжку подій, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю У гостях у Дмитра Гордона.

– Ми – суверенна країна. Ми мали право діяти так, як діяв би будь-який народ, захищаючи себе від диктатури, – сказав Луценко.

Російська Федерація продумала наступ ще задовго до подій на Майдані.

За його словами, прокуратура встановила, ще у 2013 році писали в СБУ, що в Херсонській області з’явилися диверсійні групи, підтримувані політиками Кримської автономії, вже тоді серед прізвищ зустрічається Моторолла.

– Майдан і окупація не є логічним ланцюжком, – стверджує генпрокурор.

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Нагадаємо, експерт вважає, що нова агресія РФ проти України почнеться з нападів на церкви.