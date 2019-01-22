ТОВ Nasdaq Group Ukraine за 12 років існування не вчинила жодних дій, що йдуть в розріз із законодавством України. Компанія своєчасно платить всі податки, створює робочі місця і залучає інвесторів в економіку України.

Виходячи з рішення N871 НКЦПФР і Національного депозитарію України від 06 лютого 2018 року про внесення змін до положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, для покупки акцій іноземних компаній учасником Фондової біржі України бути зовсім необов’язково.

Згідно з цією постановою, будь-який українець має право купити іноземні цінні папери, а також вільно ними розпоряджатися, тобто дарувати, продавати, передавати у спадок. І для цього не потрібно ніяких спеціальних дозволів.

Це стосується будь-яких цінних паперів закордонних компаній, покупка і продаж яких може здійснюватися на будь-яких біржових майданчиках. Тому звинувачення, які звучать в сторону Nasdaq Group Ukraine, не мають твердого підґрунтя.

До того ж, якщо звичайна людина реєструється і купує акції на зарубіжних фондових ринках, вона не отримує ніяких юридично завірених документів. Все що людина може отримати натомість – це договір оферти, з яким вона погоджується, ставлячи галочку в особистому кабінеті, яка в даному випадку прирівнюється до підпису.

За останні два роки співпраці з Tesla Inc, компанії вдалося зробити багато для того, щоб спростити для українців і українського ринку в цілому можливості придбання та поставки електромобілів Tesla за цінами виробника.

– У лютому 2018 ми стали одними з ініціаторів рішення НКЦПФР щодо скасування лімітів на придбання активів іноземних компаній, без складної процедури отримання ліцензій Нацбанку, спростивши тим самим можливість їх придбання. Нашою компанією постійно ведуться переговори з Tesla Inc. Як результат – затверджений проект будівництва електростанцій на території України, які повинні з’явитися вже в найближчому майбутньому, і Nasdaq Group Ukraine виступає тут одним з головних інвесторів. Досягнута угода про відкриття перших електрозаправок Tesla Supercharger, – зазначають в компанії.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про існування ризиків придбання цінних паперів іноземних емітентів українськими інвесторами фондового ринку.

За даними НКЦПФР, ТОВ Nasdaq Group Ukraine не є професійним учасником фондового ринку.

Офіційної відповіді на запит Комісії від ТОВ Nasdaq Group Ukraine, зокрема щодо порядку та механізму придбання цінних паперів компанії Tesla Inc. та порядку відкриття рахунків інвесторам, не отримано, у зв’язку із поверненням кореспонденції.

– Отже, при прийнятті рішення про інвестування в цінні папери (в тому числі цінні папери іноземних емітентів) з метою уникнення втрати коштів пропонуємо з’ясовувати інформацію щодо професійного учасника, який пропонує послуги (наявність відповідних ліцензій, ділова репутація, місцезнаходження тощо) та емітента, цінні папери якого маєте намір придбати (реєстрація випуску цінних паперів, місцезнаходження, допуск цінних паперів до обігу в Україні тощо), – додали в прес-службі.