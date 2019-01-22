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Нові авіарейси зі Львова у 2019 році

У 2019 році у Львові з’являться чотири нові авіасполучення.

Літак

Цього року у Львівському міжнародному аеропорту імені Данила Галицького з’являться чотири нові рейси, повідомляє Depo.Львів.

У березні з’явиться рейс до Копенгагена, який літатиме щосереди та щоп’ятниці о 19.45. У польоті літак знаходитиметься дві години.

Того ж місяці з’явиться й рейс зі Львова до Праги, проте наразі розклад польотів невідомий.

З 2 квітня почне свою роботу рейс сполученням Львів–Рига. З українського міста польоти здійснюватимуться у вівторок, четвер, суботу та неділю.

З Риги до Львова – у понеділок, середу, п’ятницю та суботу.

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А з 10 червня почнуться внутрішні польоти сполученням Львів-Одеса. Рейси здійснюватимуться щовівторка (13.30, 15.30), щочетверга та щонеділі (10.00, 12.00).

До слова, польські авіалінії LOT заявили про припинення авіарейсів Бидґощ-Київ та Бидґощ-Львів.

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