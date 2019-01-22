PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Розмінування Донбасу: Порошенко підписав закон/

Розмінування Донбасу: Порошенко підписав закон

Президент України Петро Порошенко підписав закон Про протимінну діяльность в Україні.

Порошенко

Петро Порошенко підписав закон №9080-1 Про протимінну діяльность в Україні. Інформація про це опублікована в законопроекті на сайті Верховної Ради.

Закон Про протимінну діяльность в Україні визначає об’єкти і суб’єкти протимінної діяльності, який порядок їх створення та які основи діяльності.

Закон визначає вимоги до фахівців і звідки буде йти фінансування розмінування.

Читайте: Всюди небезпека та смерть! – сапери вичищають Донбас

Також він визначає статус територій, які необхідно розмінувати.

Документ передбачає створення національного органу з питань протимінної діяльності та центру протимінних операцій, які будуть координувати відповідні заходи.

Законопроект був прийнятий в грудні в другому читанні, його підтримали 242 нардепи.

Раніше Факти ICTV писали, скільки коштує розмінування Донбасу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі
Іду на ви! Порошенко затвердив девіз Сил спеціальних операцій
Порошенко затвердив оборонне держзамовлення України до 2021 року
Свіжа соціологія: Зеленський і Тимошенко лідирують у президентському рейтингу, Порошенко – п’ятий
Порошенко помилував шпигуна, якого обміняли на Новічкова – адвокат
Нехай покажуть свій томос. Порошенко дав пораду РФ
Українська армія отримає турецькі безпілотники Bayraktar – Порошенко
Гороскоп для кандидатів у президенти України – у кого які шанси на перемогу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка