Президент України Петро Порошенко підписав закон Про протимінну діяльность в Україні.

Петро Порошенко підписав закон №9080-1 Про протимінну діяльность в Україні. Інформація про це опублікована в законопроекті на сайті Верховної Ради.

Закон Про протимінну діяльность в Україні визначає об’єкти і суб’єкти протимінної діяльності, який порядок їх створення та які основи діяльності.

Закон визначає вимоги до фахівців і звідки буде йти фінансування розмінування.

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Також він визначає статус територій, які необхідно розмінувати.

Документ передбачає створення національного органу з питань протимінної діяльності та центру протимінних операцій, які будуть координувати відповідні заходи.

Законопроект був прийнятий в грудні в другому читанні, його підтримали 242 нардепи.

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