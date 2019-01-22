Сьогодні вранці у Кременчуці через обмерзання контактної мережі стався транспортний колапс.

Тролейбуси зупинилися величезною колоною у нагірній частині. Крім того, більшість маршруток не вийшло сьогодні на лінію.

Все це призвело до того, що на зупинках товпилися сотні людей, ніхто не міг виїхати.

Про це повідомляє Кременчуцька газета.

Транспортний армагеддон у центрі Кременчука стався через неготовність транспорту до морозів. Сьогодні у місті до -15 градусів.

Обережно, відео містить нецензурну лексику.

Читайте: Прогнилий салон, скотч замість скла: як працюють маршрутки Миколаєва

До речі, львів’яни скаржаться на стан громадського транспорту у місті.