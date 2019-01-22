Прогнилий салон, скотч замість скла: як працюють маршрутки Миколаєва

Скло заліплене скотчем, прогнилий салон, колеса, що відвалюються. Це реалії маршруток Миколаєва. Недарма містяни називають їх скотовозки.

Взимку додається ще одна проблема – лиса гума. Не те що їхати – туди заходити страшно, а кожна поїздка реально може стати останньою. А ремонт коштуватиме 60 тис. гривень.

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Водії виїжджають на маршрут без огляду лікаря, а автобуси не проходять техогляду. Все це – небезпечно. Навіть, здавалося б дрібниця: не видали квиток, а у разі ДТП пасажир не має права на страхування.

Жахливий стан машин підтверджують і в Укртрансбезпеці. Там щодня перевіряють маршрутки на лініях. І практично в кожному автобусі знаходить порушення.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Запоріжжі подешевшав проїзд у маршрутках.

Опубліковано Cічень, 22 в 11:33



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