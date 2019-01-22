У боротьбі за симпатії виборців політики використовують все менше конкретики, але не соромляться торкатися тем зарплат і пенсій, корупції, обіцяють знизити комунальні тарифи. Також, все популярнішою стає тема екології, адже екологічні обіцянки вже стали трендом в українській політиці.

Про це повідомляє в своєму матеріалі 112.ua.

За словами директора Інституту стратегічних досліджень Нова Україна Андрія Єрмолаєва, тема екології в українській політиці підпорядковується глобальному світовому тренду – вона стала зручним способом досягнення комерційного успіху.

– У світовій політиці зараз домінує комерційне ставлення до екології: тема експлуатується в комерційних інтересах, ці питання порушуються, коли потрібно закрити якийсь проект, нашкодити конкурентам. В українській політиці також використовуватимуть екологію переважно в такому ж напрямку. А також на популістському протиставленні, наприклад, “у вас брудно в місті – я зроблю чистіше”, – сказав 112.ua Андрій Єрмолаєв.

Експерти погоджуються, що навряд чи екологічна риторика сильно додасть балів у скарбничку політиків. З тієї ж екологією, крім звичайного передвиборного популізму, треба шукати сліди і бізнес-складової, радять опитані експерти.

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Особливо коли мова йде про прифронтові промислові регіони, де працюють найбільші металургійні комбінати країни. Експерти відзначають, що, наприклад, екологічна ситуація в Маріуполі за останній час не погіршувалася, а акції активістів припали на початок передвиборної гонки.

В цілому, експерти радять ретельніше ставитися до передвиборчих програм, вивчати їх, і не вірити на слово.

До слова, президентські вибори в Україні пройдуть 31 березня 2019 року.