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Пережила дві світові війни: померла найстаріша жінка України

Сьогодні у віці 107 років померла найстаріша жінка України Марія Мороз.

Пережила дві світові війни: померла найстаріша жінка України

Вона окрім найстарішої жінки України була ще найстаршою схимонахинею. Інокинею вона стала у 99 років. Потім отець Роман забрав її у жіночий монастир. Там вона прийняла постриг у монахині, а згодом – у схимонахині.

Про смерть жінки повідомив її онук та отець Роман Барановський на своїй сторінці у Facebook.

Мороз жила у жіночому ставропігійному монастирі на честь Афонської ікони Божої матері в урочищі Кип’яче Малинського району на Житомирщині. Жінка пережила дві світові війни та 18 років перебувала у засланні за любов до України.

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До речі, найстаріший чоловік планети Масадзо Нонака помер у віці 113 років.

Фото: Роман Барановський

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