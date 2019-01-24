Сьогодні у віці 107 років померла найстаріша жінка України Марія Мороз.
Вона окрім найстарішої жінки України була ще найстаршою схимонахинею. Інокинею вона стала у 99 років. Потім отець Роман забрав її у жіночий монастир. Там вона прийняла постриг у монахині, а згодом – у схимонахині.
Про смерть жінки повідомив її онук та отець Роман Барановський на своїй сторінці у Facebook.
Мороз жила у жіночому ставропігійному монастирі на честь Афонської ікони Божої матері в урочищі Кип’яче Малинського району на Житомирщині. Жінка пережила дві світові війни та 18 років перебувала у засланні за любов до України.
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До речі, найстаріший чоловік планети Масадзо Нонака помер у віці 113 років.
Фото: Роман Барановський
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