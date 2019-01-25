Лоукостер Ryanair з жовтня 2019 року запускає чотири нових рейси з Києва до Німеччини.

Авіаперевізник Ryanair відкриває чотири нові рейси з Києва до Німеччини з жовтня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Ryanair.

Відтепер лоукостер літатиме двічі на тиждень з Києва в Дюссельдорф (Веце), Франкфурт (Хан), Карлсруе (Баден-Баден) та Нюрнберг.

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За словами комерційного директора Ryanair Девіда О’Браєна, компанія і надалі планує розширювати українську мережу рейсів. Тому нові маршрути з низькими тарифами стануть ідеальними як для подорожуючих в справах, так і для туристів.

Компанія також запустила розпродаж місць зі знижками до 20% на більш ніж 200 європейських маршрутів.

До слова, тепер українці можуть бронювати маршрути на 26 напрямків лоукостера з Києва та Львова.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Ryanair збирається розширюватися в Україні.

Фото: Ryanair