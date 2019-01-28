Інфраструктура олійного комплексу групи Allseeds у порту Южний ще раз нагадала про її логістичні переваги.

Протягом тижня, у січні 2019 року, компанією було завантажено два судна, ARIONAS і Maersk Trenton, по 35 тисяч тонн соняшникової олії кожне. Середня швидкість завантаження становила понад 750 тонн за годину.

Такі темпи відвантаження олії стали можливими завдяки вдалим проектним рішенням та інвестиціям групи у розвиток своєї власної і портової інфраструктури, а також плідній співпраці з надійним портовим оператором – компанією ТІС.













Allseeds розпочала 2019 рік рекордним відвантаженням олії / 3 фотографии

Усе це є доброю основою створення у порту Южний чорноморсько-серeдземно-морського хабу рослинних олій, необхідного для підвищення конкурентоспроможності олійного бізнесу України на світових ринках.

Читайте: НАТО відправляє у Чорне море групу військових кораблів

Переваги роботи з перевалювальним терміналом рослинних олій Allseeds розуміють і цінують глобальні гравці і його постійні партнери – компанії Кernel, Cargill, Avril та інші.