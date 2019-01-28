Згідно з новими правилами МАУ для ручної поклажі за окремий пакет з duty free в салоні літака доведеться доплатити €15.

У мережі розгорівся скандал через нові правила МАУ з перевезення ручної поклажі.

В’ячеслав Маякін на своїй сторінці в Facebook розповів історію, яка з ним трапилася в аеропорту Бориспіль.

За його словами, на сусідньому гейті жінку попросили сплатити €15 за провезення пакета з duty free в салоні літака.

Нагадаємо, 15 січня вступили в силу нові правила для ручної поклажі в компанії МАУ. Згідно з якими пасажирам економ-класу можна безкоштовно проносити з собою в салон 1 місце ручної поклажі (до 7 кг, розміри 55х40х20 см. – Ред.).

У МАУ Фактам ICTV розповіли, що така ситуація можлива, якщо вага ручної поклажі разом з покупкою duty free перевищила 7 кг.

– Скажімо, Ви робите переліт за допомогою тільки ручної поклажі. Наприклад в duty-free скупилися до 2 кг, а ваша ручна поклажа 5 кг, то ви можете пакет помістити в неї і це буде безкоштовно. Однак якщо ваша ручна поклажа разом з покупками в duty-free перевищила вагу в 7 кг, то доведеться доплатити €15, – пояснили в компанії.

Про те, у ситуації, яку розповідав В’ячеслав Маякін варто перевірити законність дії працівників авіакомпанії.

– Згідно із законом України Про захист прав споживачів, пасажир має право на повну, достовірну та своєчасну інформацію ще до того, як отримає послугу. Тобто якщо у вас трапиться така ситуація, то у працівника компанії попросіть документи на підставі чого ви повинні щось додатково сплачувати. Якщо такого документу не надають, то це є порушення закону, – зазначає адвокат Іван Ліберман.

Однак таким документом не може слугувати зведення внутрішніх зобов’язань та правил.

Правила, які вводить компанія повинні мати законні підстави. Наприклад наказ Мінінфраструктури чи постанова Кабміну.

За словами юриста, якщо у вас вимагають додаткову плату, проте не надають вчасно відповідну інформацію, то ви має право сісти у літак, не сплативши.

До слова, раніше Факти ICTV більш докладно писали про нові правила МАУ для ручної поклажі.

Фото: Dreamstime.com