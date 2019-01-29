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На межі життя і смерті: ув’язненому Павлу Грибу потрібна термінова операція

Український політв’язень, якого утримують у РФ, Павло Гриб потребує термінової операції на серці.

Павло Гриб

Павло Гриб знаходиться  критичному стані здоров’я, лікарі діагностували йому цілу низку серйозних хвороб, повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области», де утримується Павло, недооцінюється критичний стан хлопця та ігнорується наявність важких захворювань. Павло Гриб не забезпечується повноцінним медикаментозним лікуванням і це сприяє загостренню наявних хвороб, – заявила Денісова.

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Омбудсмен звернулася до Голови Комітету проти катувань Організації Об’єднаних Націй Йенсу Модвіга, до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, Віце-президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Жиля Карбоньє, до Голови делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Алана Ешліманна, до Голови Моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні Фіони Фрейзер, та попросила сприяти наданню Павлу Грибу негайної медичної допомоги.

Людмила Денісова також звернулася до дипломатичних представників в Ростові-на-Дону з проханням вжити всіх можливих заходів для здійснення неупередженого та об’єктивного моніторингу дотримання прав і свобод політв’язнів.

Нагадаємо, ще у грудні стало відомо, що стан здоров’я Павла Гриба значно погіршився.

Фото: Embassy of Ukraine to the UK

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