У разі, якщо Українська православна церква Московського патріархату відмовиться змінити назву, вона не отримає статус неприбуткової організації та платитиме податки.

Особливості перейменування УПЦ МП після прийняття закону пояснив народний депутат Іван Винник, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, церква є неприбутковою організацією, вона має бути зареєстрована в Мінкульті.

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– А якщо РПЦ, порушуючи закон України, відмовиться виконувати його вимогу щодо назви і перейменування в РПЦ, вона не отримає статусу неприбуткової організації. Російській православній церкві доведеться платити податки, – розповів нардеп.

До слова, Факти ICTV публікували карту переходів парафій УПЦ МП до ПЦУ.

Фото: news.church.ua