Київська митрополія Православної церкви України зареєстрована.
30 січня 2019 року було зареєстровано Київську митрополію ПЦУ, повідомив представник ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря.
Відповідно до реєстру, ПЦУ зареєстрована як юридична особа під назвою Київська митрополія Української православної церкви (ПЦУ) за адресою Київ, вул. Трьохсвятительська, 6.
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Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України) – зареєстрована 30.01.19 р.
Опубліковано Євстратієм Зорею Четвер, 31 січня 2019 р.
Нагадаємо, Грецька православна церква почала процес визнання ПЦУ.
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