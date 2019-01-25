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Скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ (КАРТА)

Все більше парафій УПЦ (МП) переходять до першої помісної автокефальної Православної церкви України. Все, що потрібно знати, та карта переходів парафій – у матеріалі Фактів ICTV.

Скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ (КАРТА)

15 грудня у Софії Київській пройшов Об’єднавчий Собор Української православної церкви.

Відповідно до рішення Собору, предстоятелем Православної церкви України став митрополит Епіфаній.

Нехай і Російська православна церква була проти автокефалії української церкви, 6 січня ПЦУ отримала томос і стала 15-ю автокефальною церквою.

З того дня парафії УПЦ (МП) по всій території нашої держави почали переходити у склад першої помісної церкви України.

Наразі до ПЦУ перейшли близько 140 парафій.

– Ми не ставимо за мету кількість. Нам важливо, щоб таким був вибір громади, щоб це було вільне волевиявлення, – прокоментували Фактам ICTV у прес-службі ПЦУ.

Для інформації: парафія – це релігійна громада, нижча церковно-адміністративна одиниця християнських церков із власним храмом і священиком, що об’єднує віруючих у межах певної території.

До речі, якщо це не єдине слово, яке ви не розумієте з релігійної тематики, пропонуємо вам пройти тест на знання церковної лексики.

Читайте: Грецька православна церква розпочала процес визнання ПЦУ Томос ПЦУ затвердили усі члени Вселенського патріархату ПЦУ збереже громадам нацменшин мову богослужіння

Найбільш активно парафії переходять до ПЦУ на центральній і західній частинах України.

Так, 9 січня митрополит Хмельницький та Кам’янець-Подільський Антоній Махота повідомив, що з Хмельницької області перейшло одразу 6 парафій.

Релігійно-інформаційна служба України створила інтерактивну карту, де можна побачити переходи громад.

Карта переходів парафій УПЦ (МП) до ПЦУ станом на 25 січня 2019 року:

Нагадаємо, 7 січня мирополит Київський та всієї України Епіфаній та президент України Петро Порошенко урочисто внесли томос про автокефалію ПЦУ у Софію Київську.

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