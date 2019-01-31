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Київстар припиняє з’єднання з незаконними номерами Криму і Донбасу

Київстар припинив обмін міжнародним трафіком з номерами, які були виділені РФ на Донбасі та в Криму.

Київстар припиняє з’єднання з незаконними номерами Криму і Донбасу

Мобільний оператор Київстар не буде здійснювати обмін міжнародним трафіком з окремими номерами, які були виділені Росією з порушеннями.

Номери почнуть блокувати з 8 лютого.

Про це повідомляється на сайті Київстар.

Російська Федерація незаконно використовує номери оператора на території Криму, Донбасу та на окупованих територіях Грузії.

Читайте: Київстар обмежив швидкість інтернету – кому і на скільки 

Мобільний оператор прийняв рішення згідно з рекомендаціями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що Київстар переведе абонентів на нові тарифи.

Фото: Dreamstime

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