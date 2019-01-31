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Патріарх Кирило зібрався в Україну – помолитися у Києво-Печерській Лаврі

Патріарх Кирило заявив, що хоче приїхати в Україну, щоб помолитися у Києво-Печерській лаврі.

патриарх кирилл

Патріарх Кирило хоче приїхати в Україну, про це він розповів в інтерв’ю ТАСС.

Глава РПЦ хоче помолитися у Києво-Печерській лаврі і зустрітися зі “своїм народом” – віруючими колишньої УПЦ МП.

Також він заявив, що сподівається зустрітися з єпископатом Української церкви, що сьогодні “героїчно відстоює канонічне православ’я”.

Читайте: УПЦ МП не пустила своїх єпископів на Об’єднавчий собор

Про те, чи дозволено в’їзд патріарху Кирилу в Україну, Факти ICTV запитали в прес-службі Держприкордонслужби, але поки відповіді немає.

Нагадаємо, у грудні патріарх Кирил звернувся до Папи Римського Франциска, генсеків ОБСЄ і ООН зі скаргами на нібито тиск України на УПЦ МП.

Фото: dreamstime

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