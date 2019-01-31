З 1 лютого тарифи на водопостачання та водовідведення у Києві зростуть на 11,4%.
Про відповідне рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) повідомляє прес-служба Київводоканалу.
Нові тарифи на воду для киян з 1 лютого:
- тариф на водопостачання та водовідведення підвищено на 11,4% – до 20,376 грн за кубометр (у т. ч. ПДВ 3,396 грн);
- тариф на постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) підвищено на 11% – до 21,756 грн за кубометр (у т. ч. ПДВ 3,626 грн).
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Нагадаємо, у Києві з 1 січня збільшили тарифи на опалення і гарячу воду на 22%.
Фото: pixabay.com
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