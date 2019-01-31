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Збільшити у 2 рази: Кабмін запропонував вирішити проблему жіночих туалетів

У громадських закладах в Україні можуть збільшити кількість жіночих туалетів у два рази.

женские туалеты

В Україні можуть збільшити кількість жіночих туалетів у два рази, розповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе у Facebook.

– Постійні черги в жіночі туалети в громадських місцях – банальна проблема, яка знайома всім. Скрізь – на вокзалі, в кафе або театрі, який би масовий захід не проходив, ці черги завжди є, – сказав він.

За словами заступника міністра, уряд проаналізує міжнародний досвід і внесе зміни в державні будівельні норми щодо збільшення кількості жіночих туалетів у громадських закладах у два рази.

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Поки розглядається доцільність такого нововведення.

Парцхаладзе зазначив, що виходячи з дослідження, жінки витрачають на 50% більше часу для відвідування туалетів, ніж чоловіки. Тому пропускна здатність жіночих туалетів значно нижче.

До речі, для жителів Києва створили зручний мобільний додаток – інтерактивну карту громадських туалетів.

Фото: dreamstime

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