До позову проти Росії і особисто Володимира Путіна за збитий над Донбасом малайзійський Boeing МН17 приєдналася уже 291 людина.

Загальна сума позову проти РФ в Європейському суді з прав людини від імені родичів загиблих у катастрофі МН17 становить $330 млн, повідомив адвокат Джеррі Скіннер в інтерв’ю Эхо Москвы.

– Ми починали роботу з невеликим числом громадян Малайзії і Австралії, з якими з самого початку я встановив контакт. Тепер до нас приєдналася велика кількість родичів загиблих, і наш позов став найбільшим. Разом з родичами у нас в позові зараз 291 людина, – пояснив адвокат, який подавав позов до ЄСПЛ.

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Нагадаємо, у листопаді 2018 року в Європейський суд з прав людини подали позов проти Росії через катастрофу рейсу MH17 родичі 55 загиблих.

17 липня 2014 року катастрофа малазійського літака над Донеччиною забрала життя майже 300 людей, більшість з яких були громадянами Нідерландів. За даними Києва, котрі підтвердила американська розвідка, літак збили проросійські бойовики із доставленої із Росії системи Бук.