У січні міська влада Києва, Одеси, Дніпра і Запоріжжя встановили ставки туристичного збору в залежності від вартості проживання в місцях розміщення.

У зв’язку з тим, що з 2019 року розмір туристичного збору в Україні прив’язаний до мінімальної зарплати (4173 грн), Київрада затвердила ставки турзбору в розмірі 0,4% МЗП для українських туристів і 1% МЗП – для іноземних.

Таким чином, у Києві розмір цього збору для внутрішнього туризму складе 16 грн 69 копійок, а для в’їзного туризму – 41 грн 73 копійки.

У Дніпрі ставка турзбору складе 0,35% від мінімалки – і для внутрішніх, і іноземних туристів, щоправда, якщо вартість проживання не більше 200 грн/ добу.

Якщо ж іноземець платить за проживання більше 3 тис. грн/добу, для такого туриста цей збір складе 1,5% від мінімальної зарплати.

У Запоріжжі депутати встановили ставки турзбору від 0,05% до 0,5% МЗП, прив’язавши їх до вартості проживання.

Для внутрішніх туристів ставка складе 0,05% при вартості проживання до 300 грн/добу, 0,25% – від 300 грн до 600 грн, 0,5% – більше 600 грн/добу.

Для іноземних туристів: 0,5% МЗП при вартості проживання до 300 грн/добу і 1,5% – більше 300 грн/добу.

В Одесі турзбір затвердили у розмірі 0,5% від мінімалки для всіх туристів.

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Нагадаємо, в Україні з 2019 року набули чинності зміни до Податкового кодексу, якими запроваджуються нові ставки туристичного збору. Раніше вони становили 1% від вартості наданої послуги (перебування у готелях або хостелах), нині ж розмір прив’язаний до мінімальної заробітної плати.

Так, згідно з новими нормами, збір для українських туристів становить до 0,5% (20,87 грн), для іноземних – до 5% (208,65 грн). Проте місцеві ради можуть самостійно встановлювати відсоток збору.

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