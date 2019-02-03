3 лютого голові об’єднаної Української церкви митрополиту Епіфанію виповнюється 40 років.

Сьогодні, у день народження митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія пройде його інтронізація (Церемонія входження на престол і офіційний початок виконання обов’язків предстоятеля – Ред.).

Після інтронізації Епіфанія відбудеться перше засідання Священного Синоду, де будуть остаточно узгоджені, затверджені та призначені відповідні посади або синодальні управління, які діятимуть для розвитку єдиної помісної православної церкви.

Біографія митрополита Епіфанія

Сергій Петрович Думенко народився в Одеській області 3 лютого 1979 року. Дитинство і юність провів на Буковині.

Закінчивши школу, вступив до Київської Духовної семінарії і закінчив її з першим розрядом.

Вступив до Київської Духовної Академії. У 2003 році закінчив зі ступенем кандидата богослов’я.

З 2003 по 2005 рік викладав у Рівненській духовній семінарії УПЦ КП. У цей же період був редактором інтернет-порталу Рівне Православне. З 2005 року є членом Національної спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів.

В 2006 році пройшов стажування в Афінському національному університеті на філософському факультеті.

Прийняв постриг в чернецтво в 2007 році з ім’ям Епіфаній в частину Єпіфанія кіпрського.

У 2008 році предстоятелем УПЦ КП Філаретом висвячений в ієродиякона, а потім і в сан ієромонаха, а через кілька місяців і в сан архімандрита.

З січня 2008 року Епіфаній призначений секретарем Філарета, а в травні-керуючий справами Київської єпархії.

У березні 2008 року став намісником Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря. У 2009 році Священним синодом УПЦ КП обраний єпископом Вишгородським, вікарієм Київської єпархії.

З 2012 року – постійний член Синоду УПЦ КП.

У 2013 році отримав сан митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського і призначений Патріаршим намісником з правами єпархіального архієрея.

Епіфаній знає кілька іноземних мов, зокрема Грецьку.

Відзначається, що він має зв’язки в грецькому православному світі.

Єпіфаній займався в УПЦ КП питаннями зовнішньої політики.

У 2015-му радив представникам УПЦ МП “очиститися від кремлівських паразитів”.

З самого початку війни Епіфаній допомагає і підтримує українську армію і сім’ї бійців.

Нагороджений орденом За заслуги II і III ступенів.

Про необхідність створення в країні Помісної Української Православної Церкви говорив ще в 2013 році.

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