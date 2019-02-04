У Дніпрі Ольга Майгун, яка з 2010 року має почесне звання Мати-героїня, народила 14-ту дитину. Дівчинку назвали Вірсавією.

Про чергове поповнення у родині Майгун повідомило пологове відділення перинатального центру 9-ї лікарні Дніпра.

Тепер у сім’ї 7 хлопчиків – Степан, Тимофій, Сеня, Павло, Єлісей, Руслан, Самуїл і 7 дівчаток – Євгенія, Лія, Люба, Оля, Авігея, Тавіфа, Вірсавія.

З чотирнадцяти дітей вісім народилися в цьому пологовому будинку.

Читайте: Населення України може скоротитися на третину – дата

Адміністрація також поділилася історією цієї незвичайної сім’ї.

Ольга та Руслан Майгун одружилися, коли їм було 19 і 21. Глава сім’ї, окрім всієї домашньої чоловічої роботи, навчив хлопчиків працювати на верстатах.

Найстарша у сім’ї – Євгенія. Їй 26 років. Вона вже заміжня і займається дизайном вечірніх суконь. Шиє одяг і молодша Лія.

Троє синів – Степан, Тимофій і Арсеній – дизайнери взуття.

Павло вчиться на кухаря-кондитера.

А школярка Люба має унікальний голос. До речі, половина дітей з сім’ї Майгун грає на музичних інструментах.

До речі, станом на червень 2018 року в Україні смертність перевищила народжуваність майже вдвічі.

Фото: Родильное отделение перинатального центра 9 -й больницы г.Днепр/Facebook