У Києві по лінії будівництва метро на Виноградар почали облаштовувати будівельні майданчики.

У Києві по лінії будівництва метро на Виноградар почали облаштовувати будівельні майданчики, повідомила радник начальника комунального підприємства Київський метрополітен Наталія Макогон, пише УНІАН.

За її словами, проект реалізують до лютого 2021 року. Будуватимуть перші дві станції Сирецько-Печерської лінії метро від станції Сирець до житлового масиву Виноградар.

У першій черзі робіт на ділянці довжиною 4 км побудують дві станції – Мостицька та Проспект Правди, а також відгалуження в бік станції Виноградар для продовження лінії.

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Бюджет проекту – 5 млрд 993 млн грн.

У проекті заплановано чотири станції – дві з них в першій черзі будівництва і по одній станції – в другій і третій черзі (станції Маршала Гречка та Виноградар).

Будівельні роботи триватимуть 107,5 місяців (першої черги – 36 місяців, другий – 32 і третьої – 39,5 місяців).

Нагадаємо, Київський метрополітен уклав договір на будівництво метро на Виноградар з переможцем тендеру ПАТ Київметробуд.

Фото: Yaroslav.K/ КП Київський метрополітен