КСУ дозволив Верховній Раді голосувати за перейменування Кіровоградської області у Кропивницьку.

КСУ визнав конституційним законопроект про перейменування Кіровоградської області в Кропивницьку, повідомило УНІАН джерело у КСУ.

– Рішення було ухвалене суддями на пленарному засіданні суду 5 лютого, – зазначив співрозмовник.

До слова, 20 листопада 2018 року ВР направила до КСУ документи для отримання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 КУ законопроект Про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської області).

Відзначимо, що назви областей зафіксовані в Конституції, тому змінити їх можна лише після внесення відповідних змін до Основного закону.

Нагадаємо, 14 липня 2016 року Кіровоград перейменували у Кропивницький в рамках декомунізації.

Фото: УНІАН