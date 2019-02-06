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Конституційний суд дозволив перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку

КСУ дозволив Верховній Раді голосувати за перейменування Кіровоградської області у Кропивницьку.

КСУ

КСУ визнав конституційним законопроект про перейменування Кіровоградської області в Кропивницьку, повідомило УНІАН джерело у КСУ.

– Рішення було ухвалене суддями на пленарному засіданні суду 5 лютого, – зазначив співрозмовник.

До слова, 20 листопада 2018 року ВР направила до КСУ документи для отримання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 КУ законопроект Про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської області).

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Відзначимо, що назви областей зафіксовані в Конституції, тому змінити їх можна лише після внесення відповідних змін до Основного закону.

Нагадаємо, 14 липня 2016 року Кіровоград перейменували у Кропивницький в рамках декомунізації.

Фото: УНІАН

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