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2,5 тонни кокаїну на борту: у Португалії затримали судно з українцями

У провінції Алгарве у Португалії затримали судно, на борту якого перебувало 8 українців.

2,5 тонни кокаїну на борту: у Португалії затримали судно з українцями

Судно SEA SCAN з українцями на борту йшло під прапором Панами. Серед екіпажу було 8 українців, серед них п’ятеро – моряки з Одеси.

Про це повідомляє Українська служба інформації.

Судно затримали у нейтральних водах на відстані 300 кілометрів від мису Святого Вікентія. На борту корабля були знайдені 2,5 тонни кокаїну. Вартість товару – 500 млн євро.

Всіх підозрюваних взяли під варту на 3 місяці. Їм надано адвоката і перекладача. Після того, як у Португалії дадуть згоду, українців відвідає консул нашої країни.

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До речі, у ніч на 2 січня в Гвінейській затоці пірати атакували і взяли в полон шестерих членів екіпажу російського вантажного судна.

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