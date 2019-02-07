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Рада ухвалила зміни до Конституції щодо курсу на членство у ЄС і НАТО

Верховна Рада внесла зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України на членство в НАТО і ЄС.

Верховна Рада

За відповідний законпроект ( №9037) проголосували 334 народних депутата.

Таким чином, парламент закріпив стратегічний курс України на набуття повноправного членства в ЄС і в Організації Північноатлантичного договору.

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Перед голосування у Раді виступив президент Петро Порошенко, який є ініціатором відповідних змін до Конституції:

– У Кремлі дуже уважно стежать за подіями у Верховній Раді. Не дочекаєтесь! Не буде сьогодні у вас радості, і Верховна Рада продемонструє ту єдність, яка демонструється останні 4 роки.

Нагадаємо, 3 вересня 2018 року законопроект №9037 щодо курсу України на вступ до НАТО і ЄС внесений президентом до парламенту, а 22 листопада нардепи прийняли його у першому читанні.

До слова, президент Петро Порошенко вважає, що Україна має підготуватися до вступу в НАТО і ЄС в найближчі п’ять років.

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