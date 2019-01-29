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НАТО наполягає на прискореному вступі України – Полторак

НАТО наполягає на необхідності прискореного вступу України до Північноатлантичного альянсу.

НАТО

Про позицію у НАТО міністр оборони України Стапан Полторак повідомив в ефірі одного з телеканалів, коли коментував заяву Петра Порошенка про плану дій щодо членства у НАТО.

– Спочатку за нами спостерігали, потім допомагали, а на останньому засіданні практично всі учасники НАТО наполягали на необхідності прискорення вступу України в Альянс – це є відповідь на всі закиди про те, що нас там ніхто не чекає, і ми нікому не потрібні, – заявив Полторак.

Міністр відзначає, що Україні потрібно не лише вступити до НАТО, а навчитися воювати, досягнути стандартів, потрібна нова зброя, нові методики, нова система, яка відповідатими нашим інтересам.

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Нагадаємо, НАТО відправило у Чорне море групу військових кораблів.

Фото: Stefan Redel | Dreamstime

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