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Спостерігачі РФ на виборах 2019: Рада прийняла рішення

Верховна Рада заборонила російським спостерігачам бути присутніми на виборах в Україні.

вибори

ВР сьогодні прийняла закон, яким заборонила громадянам РФ і особам, яких пропонує російська сторона, бути офіційними спостерігачами на президентських, парламентських і місцевих виборах в Україні.

За це віддали свій голос 232 депутати.

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До слова, 4 лютого зареєстрували законопроект №9524 Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні.

Ці заходи створені, щоб мінімізувати ризики і загрози втручання Росії у вибори 2019.

Так, на виборах президента України, народних депутатів і місцевих виборах офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути громадянин держави, яка визнана Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом.

Нагадаємо, Росію визнали країною-агресором 18 січня 2018 року, коли Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу.

ФотоDreamstime

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