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У Львові затримали підозрюваного в організації вбивства Олешка

Сьогодні вночі у Львові було затримано підозрюваного в організації вбивства учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (позивний Сармат).

У Львові затримали підозрюваного в організації вбивства Олешка

Підозрюваний у вбивстві Олешка – громадянин України. Його підозрюють саме у стеженні і вбивстві бійця.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

– Цього псевдополіцейского Європолу, колишнього бійця Торнадо, жителя Дніпра, якого ми підозрюємо в організації саме стеження і вбивства Віталія Олешка, ми затримали сьогодні вночі у ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові, – написав він.

Підозрюваний переховувався у різних областях, постійно змінюючи місце проживання.

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Читайте: Вбивство Сармата: що відомо про добровольця Олешка

Нагадаємо, що 31 липня у центрі Бердянська застрелили Олешка. Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у його вбивстві – чотирьох у Запорізькій області, ще одного – у Бердянську.

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