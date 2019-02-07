Сьогодні вночі у Львові було затримано підозрюваного в організації вбивства учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (позивний Сармат).

Підозрюваний у вбивстві Олешка – громадянин України. Його підозрюють саме у стеженні і вбивстві бійця.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

– Цього псевдополіцейского Європолу, колишнього бійця Торнадо, жителя Дніпра, якого ми підозрюємо в організації саме стеження і вбивства Віталія Олешка, ми затримали сьогодні вночі у ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові, – написав він.

Підозрюваний переховувався у різних областях, постійно змінюючи місце проживання.

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Нагадаємо, що 31 липня у центрі Бердянська застрелили Олешка. Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у його вбивстві – чотирьох у Запорізькій області, ще одного – у Бердянську.