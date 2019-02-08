Росія не відправлятиме своїх спостерігачів на українські вибори “з міркувань безпеки”.

Москва утримається від напрявлення своїх спостерігачів на вибори 2019 в Україні, повідомляє МЗС Росії.

У РФ бачать небезпеку в забороні України пускати на вибори представників Російської Федерації.

– Розцінюємо відмову України від акредитації російських спостерігачів як грубе порушення міжнародних зобов’язань у сфері загальноприйнятих електоральних процедур, – йдеться у заяві.

Крім того, РФ поставила під сумнів об’єктивність виборів президента в Україні, оскільки там не буде її представників у складі спостереження і відсутністю можливості проголосувати українським громадянам, які перебувають на її території.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що двоє росіян будуть виключені зі списку довгострокових спостерігачів на українських виборах в зв’язку з відмовою Києва в їх акредитації, заявив Інтерфаксу-Україна представник БДІПЛ ОБСЄ Томас Раймер.

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