Договір оренди землі зі скандальним забудовником Контактбудсервіс на Осокорках Київрада розірвала.

Про це на своїй сторінці повідомив народний депутат від УДАРу, радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.

– Після розірвання договору оренди забудовник почав демпінгувати і терміново продавати квартири в недобудованих будинках проекту Патріотика на озерах. Мета цих шахраїв (забудовника і банку Аркада) – втягнути в квартирну аферу як можна більше вкладників, аби потім використовувати їх у боротьбі за незаконне будівництво, – відзначив нардеп.

Він наголосив, що місто закликає не купувати у Контактбудсервісу квартири на Осокорках.

– Це – справжня афера! Адже договір оренди землі із забудовником розірвано. Тому не ведіться на афери в стилі Войцеховського і обходьте пропозиції Контактбудсервісу і Аркади на Осокорках десятою дорогою, – наголосив радник мера.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зажадав від Київради остаточно розірвати договір оренди на землю зі скандальним забудовником на Осокорках.