Як свідчать останні події навколо в.о. голови МОЗ Уляни Супрун та Одеського медуніверситету, колишня адміністрація ОНМедУ вдалась до надзвичайних заходів.

Міський окружний адміністративний суд Києва заблокував рішення Кабміну, заборонивши будь-які зміни стосовно керуючої особи в ОНМедУ, за позовом команди колишнього ректора Одеського національного медуніверситету Валерія Запорожана. Про це повідомляє місцеве видання Південний кур’єр.

Як інформує видання, для того, щоб залишити за собою контроль за медичним вишем, екс-ректор та його адміністрація торік вдалися до захоплення приміщень ректорату, судових позовів, змін у державному реєстрі тощо.

Натомість Міністерство охорони здоров’я розпочало процес реорганізації ОНМедУ у новий заклад – Національний одеський медичний університет – шляхом приєднання до нього Кримського медуніверситету. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів від 27 грудня 2018 року за підписом Володимира Гройсмана.

Проте за позовом команди Валерія Запорожана міський окружний адміністративний суд Києва зупинив рішення уряду та заборонив вносити будь-які зміни щодо керуючої особи в ОНМедУ, якою зараз записаний Юрій Сухін. Втім, за висновками Міністерства юстиції, зміни у державному реєстрі були здійснені законно.

Згодом за позовом народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука була відсторонена від виконання обов’язків і керівник МОЗ Уляна Супрун. Сам Мосійчук напередодні брав участь в акції протесту в Києві з метою відставки Супрун та в Одесі, відкрито підтримуючи Запорожана.

Нагадаємо, МОЗ влітку 2018 розірвало контракт з ректором ОНМедУ Валерієм Запорожаном через численні фінансові порушення на суму більше 27 млн грн. Наступні перевірки виявили витрату коштів на не зовсім цільові (тобто не освітні) напрямки у розмірі більше 220 млн грн, хоча університет перебуває на межі зубожіння.

Після цього в.о. ректора був призначений Костянтин Аймедов, але він був відсторонений за судовим позовом Запорожана. Виконуючою обов’язки ректора ОНМедУ стала проректор Владлена Дубініна.