Глава правління ПАТ Аграрний фонд Андрій Радченко спростував звинувачення НАБУ в закупівлі міндобрив за завищеною ціною.

За останні 2 кв. їх вартість вже зросла на 15%, а прогнозована рентабельність операції після завершення посівної становитиме до 25% річних.

За словами Радченка, глава НАБУ помилково проінформований зовнішніми експертами, і якби на підприємстві не було встановлено нульову толерантність до корупції, його оборот і прибуток в 2018 році не показали б зростання на 57%/55% відповідно.

– Аграрний фонд – це перш за все трейдер, 95% наших активів – в оборотках. Дійсно, в 2018 році ми суттєво змінили структуру активів, реалізація мінеральних добрив в тоннажі зросла на 720%. Але в цьому немає проявів корупції або розтрати, ми всього лише перейшли в той сегмент ринку, який визнали найбільш перспективним. Як показує зростання прибутку на 55% – ми не помилилися. Очевидно, при аналізі корумпованості тих чи інших рішень менеджменту потрібно відштовхуватися в першу чергу від фінансової звітності компанії, а не надумувати наш зв’язок з ким-небудь. Упевнений, що главу НАБУ просто невірно поінформували зовнішні експерти, – говорить глава Аграрного фонду.

Нагадаємо, 7 лютого о 14.00 співробітники НАБУ заблокували роботу ПАТ Аграрний фонд під приводом силового вилучення документації. Як заявив Ситник, менеджмент Аграрного фонду відмовився надати слідчим повний доступ до внутрішніх даних підприємства. НАБУ звинувачує менеджмент Аграрного фонду в розтраті 240 млн грн. на закупівлю міндобрив.