Державна екологічна служба неправомірно зупиняє торгові судна в українських портах, вибудовуючи незаконні схеми збагачення. Уже кілька років законодавчо неврегульована робота екологічної інспекції в морських портах України.

Про це Obozrevatel розповів президент об’єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков.

Початок впорядкування системи роботи екологів було покладено ухваленням закону “про введення єдиного вікна”, який вступив у силу в жовтні 2018 року. Закон, зокрема, передбачає митне оформлення документів в електронному вигляді та скасування радіологічного контролю екологами.

– Закон передбачає ухвалення урядом ще кількох підзаконних актів, пов’язаних з дією екологічної служби в портах. Це порядок взаємодії Адміністрації морських портів України та Державної екологічної інспекції. А також порядок справляння проб і винесення штрафів. Зараз же екоінспекція робить все на основі своїх інструкцій, які не були затверджені в законному порядку, — пояснив Каленков.

Кабмін доручив опрацювати підзаконні акти до 1 грудня 2018 року, але через блокування з боку екологічної інспекції конкретних результатів не було досягнуто.

– Для того, щоб були підготовлені ці документи, за ініціативою Державної регуляторної служби була створена робоча група, до якої увійшли представники: АМПУ, Європейської бізнес-асоціації, Американської торговельної палати, вантажовідправляючі компанії, Міністерство інфраструктури, а також запрошені представники Державної екологічної інспекції та Міністерство екології і природи. Хоча останні часто ігнорували ці наради. Робочою групою були напрацьовані проекти нормативних актів, — розповів Каленков.

Державна регуляторна служба від імені робочої групи подала звернення на віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, який доручив розглянути напрацювання групи профільним міністерствам і відомствам. Вантажовідправники й адміністрація морських портів України очікує найближчим часом винесення цього проекту на профільний комітет уряду і засідання Кабміну.

– Це єдиний законний спосіб системно побороти самоуправство чиновників екоінспекції. Вони перетворили це в піратську схему заробітку грошей, яка б’є як по іміджу, так і по бюджетах країни і приватних компаній, — підсумував Олександр Каленков.

Раніше повідомлялося, що у морському порту Чорноморськ простоює судно, затримане інспекторами Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу нібито за забруднення навколишнього середовища. Судно простоює в порту вже три доби.

При цьому на сьогодні ні капітан судна, ні морський агент не отримали від екоінспекції протоколу, оплата штрафу за яким (а це всього близько 800 грн) дозволила б випустити судно.