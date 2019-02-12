У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується з 1 січня 2025 року заборонити в Україні розведення, вирощування та утримання тварин для виробництва хутра.

Законопроект №10019 передбачає встановлення такої заборони на рівні законів Про охорону навколишнього середовища і Про захист тварин від жорстокого поводження.

На перехідний період, тобто до набуття чинності закону, автори документа пропонують віднести підприємницьку діяльність з розведення, вирощування, утримання хутрових тварин до видів діяльності, що підлягають ліцензуванню.

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У разі порушення такої заборони вже з 1 січня 2025 року загрожуватиме кримінальна відповідальність:

за розведення хутрових тварин – позбавлення волі на термін від 2 до 5 років;

якщо ця діяльність спричинила загибель людей, екологічне забруднення або інші тяжкі наслідки – на 5-10 років.

До речі, Норвегія до 2025 року заборонить ферми з вирощування лисиць і норок для хутряної промисловості. Такий крок – перший серед усіх скандинавських країн.

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