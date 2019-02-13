З 4 лютого у громадському транспорті Києва запрацював єдиний електронний квиток.

У громадському транспорті Києва запрацював єдиний електронний квиток, повідомляє прес-служба КМДА.

Тепер кияни можуть заплатити за проїзд за допомогою єдиного квитка, транспортною картою Kyiv Smart Card, Картки киянина, паперового квитка з QR-кодом або QR-кодом, згенерованим у кабінеті киянина.

Транспортна карта Kyiv Smart Card

Транспортна карта Kyiv Smart Card може замінити карту для проїзду в метро і проїзний на наземний транспорт – тепер достатньо придбати одну карту для всіх видів.

Вартість картки – 40 гривень.

Купити її можна в касах на станціях метро Хрещатик, Театральна, Майдан Незалежності, Акедемгородок, Лісова, Арсенальна, Теремки, Видубичі, Сирець і Почайна.

Як користуватися картою Kyiv Smart Card

У салоні наземного транспорту потрібно піднести картку до валідатора і оплатити проїзд (така само система працює і з паперовим квитком з QR-кодом).

У метро карту підносять до спеціального місця на турнікеті, як звичайну карту метро.

Де поповнити карту

Придбати і поповнити транспортну карту можна буде в касах метро, ​​в терміналах самообслуговування в вестибюлях КП Київметрополітен, станціях швидкісного трамваю і через платіжні системи.

Як контролюватимуть оплату проїзду картою

Як і раніше, в наземному транспорті оплату проїзду перевірятимуть контролери. Вони переводитимуть систему і транспортні термінали в режим контролю і спеціальним приладом інспекції перевірятимуть факт оплати пасажиром проїзду.

Пільговий проїзд у транспорті

Для пільгового проїзду в транспорті необхідно оформити Муніципальну Карту киянина.

Її можуть отримати ті, у кого є пільги на виплати з бюджету Києва, хто офіційно працевлаштований в столиці, переміщені особи, які стоять на обліку в Києві, учні шкіл та вузів, а також їхні батьки та опікуни.

Щоб отримати карту необхідно подати заявку в Ощадбанк і надати пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують право на отримання картки, документ про надання пільг (при наявності).

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За словами директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрія Назарова, за лютий кількість пільгових перевезень складає близько 1,7 млн, кількість платних перевезень – майже 7 тис.

Він зазначив, що незабаром в транспорті з’явиться можливість оплатити проїзд банківською карткою.

До слова, е-квиток планують запустити в маршрутках після закінчення дослідної експлуатації системи в муніципальному транспорті.

Нагадаємо, е-квиток вже успішно запустили у Львові, Житомирі, Тернополі, Мукачево і Сумах.