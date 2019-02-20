Населення України зменшується і становить 42 млн 153,2 тис. осіб.
Населення України зменшується і становить 42 млн 153,2 тис. осіб, повідомили в прес-службі Держстату.
Такі цифри наводяться станом на 1 січня 2019 року.
У відомстві зазначили, що за минулий рік чисельність населення зменшилася на 233,2 тис. осіб.
На сьогодні смертність продовжує перевищувати народжуваність – на 100 померлих припадає 57 народжених.
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До слова, під час підрахунку чисельності населення відомство не враховувало населення анексованого Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
Раніше повідомлялося, що в грудні 2019 року в Оболонському районі Києва і Бородянському районі Київської області Державний комітет статистики проведе пробний перепис населення.
Фото: Віталій Свічинський