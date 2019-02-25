Вранці в Одеський морський торговий порт зайшов і пришвартувався американський ракетний есмінець USS Donald Cook (DDG75).
Donald Cook пробуде в Одесі три дні – до 27 лютого включно, пише Думская.
Есмінець прибув для проведення операцій щодо забезпечення безпеки на Чорному морі та підвищення стабільності в цьому регіоні.
Перед цим Donald Cook брав участь в маневрах із турецьким фрегатом TCG Fatih (F242). Подібні навчання плануються і з кораблями Військово-морських сил України.
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У порт Одеси зайшов американський есмінець Donald Cook / 3 фотографии
Востаннє Donald Cook заходив до Одеси у вересні 2015 року для участі в спільних українсько-американських навчаннях Сі Бриз-2015.
Есмінець має на борту 90 пускових установок для ракет Томагавк, Асрок і Стандарт-2, а також протикорабельні ракети Гарпун.
Фото: Сергій Смоленцев/Думская
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