Вранці в Одеський морський торговий порт зайшов і пришвартувався американський ракетний есмінець USS Donald Cook (DDG75).

Donald Cook пробуде в Одесі три дні – до 27 лютого включно, пише Думская.

Есмінець прибув для проведення операцій щодо забезпечення безпеки на Чорному морі та підвищення стабільності в цьому регіоні.

Перед цим Donald Cook брав участь в маневрах із турецьким фрегатом TCG Fatih (F242). Подібні навчання плануються і з кораблями Військово-морських сил України.

Читайте: Есмінець США проплив у спірних водах, кинувши виклик РФ













У порт Одеси зайшов американський есмінець Donald Cook / 3 фотографии

Востаннє Donald Cook заходив до Одеси у вересні 2015 року для участі в спільних українсько-американських навчаннях Сі Бриз-2015.

Есмінець має на борту 90 пускових установок для ракет Томагавк, Асрок і Стандарт-2, а також протикорабельні ракети Гарпун.

Фото: Сергій Смоленцев/Думская