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Малюка, якого українка покинула у Москві, повернули додому

Народила і покинула: українського малюка повернули з Росії та шукають родину.

Малюка, якого українка покинула у Москві, повернули додому

Однорічний Сашко, якого мати-українка народила і залишила в пологовому будинку Москви, повернувся додому. Кілька місяців його поверненням займалися Одеська обласна служба у справах дітей, поліція та посольство України.

Про це у своєму Facebook написав голова області Максим Степанов.

– Якщо від дитини відмовилась мама, то хто сказав, що маємо відмовитися і ми? Декілька місяців роботи, і сьогодні хлопчик вдома! Поки що — в одеському дитячому будинку, проте ми вже шукаємо Саші нову родину, в якій він обов‘язково буде щасливий, — зазначив Степанов на свої сторінці.

Жінка приїхала в Росію у 2018 році. Там у пологовому будинку народила малюка. А потім сказала лікарям, що поїде в посольство відновлювати документи. За дитиною жінка так і не повернулась.

Тоді органи опіки ідентифікували, що мати має українське громадянство, відтак і малюк теж. Кілька місяців тривав пошук родичів за місцем реєстрації матері, які можуть забрати дитину. А коли все виявилося безрезультатним, було організовано повернення малюка на батьківщину.

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Наразі Саша перебуває в одеському будинку дитини. Малюк цілком здоровий, легко адаптувався і його добре доглядають.

Нагадаємо, в Кременчуці дитина випила рідину з іграшкового браслета і потрапила в реанімацію.

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