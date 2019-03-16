PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

США ніколи не визнають Крим російським – Волкер

США підтримують територіальну цілісність України та її суверенітет, тому визнання контролю Кремля над Кримом є неможливим.

США ніколи не визнають Крим російським – Волкер

“Реферерендум”, організований Росією п’ять років тому в Криму, є нелигітимним.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер.

Важливо пам’ятати про те, що сталося, і ми ще раз підкреслюємо, як заявив у своїй декларації Державний секретар Помпео, Сполучені Штати Америки не визнають і ніколи не визнають  Крим частиною Росії.

Читайте: П’ять років анексії. Чи можна було захистити Крим?

У своїй промові він також зазначив, що візит корабля ВМС США Дональд Кук в Одесу – це висловлення чіткої позиції Сполучених Штатів у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Раніше Факти ICTV писали про те, як Росія анексувала Крим.

Джерело: Посольство США в Україні

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

5 років після “референдуму” в Криму: як це було і що коїться зараз
Анексія Криму зруйнувала всю архітектуру міжнародної безпеки
Зелені чоловічки, виступ групи Любе та п’яні виборці. Як Росія анексувала Крим
Трамп наклав вето на резолюцію щодо скасування надзвичайного стану в США
Tesla презентувала електричний кросовер Model Y
Розвідка США співпрацюватиме з Україною для боротьби з агресією РФ
Сенат припинив надзвичайний стан Трампа
Французькі політики відвідали анексований Крим – реакція МЗС України
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка