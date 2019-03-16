США підтримують територіальну цілісність України та її суверенітет, тому визнання контролю Кремля над Кримом є неможливим.

“Реферерендум”, організований Росією п’ять років тому в Криму, є нелигітимним.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер.

Важливо пам’ятати про те, що сталося, і ми ще раз підкреслюємо, як заявив у своїй декларації Державний секретар Помпео, Сполучені Штати Америки не визнають і ніколи не визнають Крим частиною Росії.

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У своїй промові він також зазначив, що візит корабля ВМС США Дональд Кук в Одесу – це висловлення чіткої позиції Сполучених Штатів у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Раніше Факти ICTV писали про те, як Росія анексувала Крим.

Джерело: Посольство США в Україні