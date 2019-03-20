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Факти / Україна

Що робити, якщо запрошення на вибори не прийшло

Якщо не прийшло запрошення на вибори, то це не причина відмовлятися голосувати. Що робити в такій ситуації читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що робити, якщо запрошення на вибори не прийшло

Запрошення на президентські вибори 2019 повинні розіслати до 25 березня.

– Варто запам’ятати, що відсутність запрошення не позбавляє вас права проголосувати на виборчій дільниці у списках, якої ви числитеся. Якщо ви не отримали запрошення, то варто звернутися до дільничної комісії за місцем реєстрації і перевірити себе у списках. Вони є на кожній дільниці в роздрукованому вигляді та їх повинні по першому ж проханні показувати, – розповіли Фактам ICTV у Центральній виборчій комісії.

Другий спосіб – це перевірити списки через Сервіс Державного реєстру виборців. Там необхідно зайти в Кабінет виборця і відкрити розділ Перевірка включення. Там необхідно ввести деякі персональні дані, а потім система покаже в списках, якого ділянки ви числитеся.

Читайте: Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування

Якщо вам не вдалося себе ніде виявити, то необхідно з паспортом звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як проголосувати на виборах не за місцем прописки.

Фото: dreamstime.

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