В Антарктиду на станцію Академік Вернадський 26 березня вирушить 24-та українська експедиція, до складу якої вперше за 20 років увійшли жінки.

Серед 12 учасників антарктичної експедиції – сім науковців, три інженерно-технічних співробітники, лікар та кухар.

Вся екіпіровка полярників виключно українського виробництва.

До речі, учасників 24-ї експедиції до Антарктиди вперше відбирали на відкритому конкурсі – без жодних гендерних обмежень.

Саме завдяки цьому до її складу увійшло дві жінки: лікар Наталка Бабій та учений-біолог Оксана Савенко.

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Головне завдання нової експедиції – наукові дослідження, проте на станції планується також розвивати туризм.

Там створять туристичний центр, де буде багато цікавої інформації, інтерактивні розваги та сувеніри.









В усьому українському та з жінками: в Антарктиду вирушає 24-та експедиція / 2 фотографии

Раніше ми розповідали про будні українських дослідників на станції Академік Вернадський.

Фото: Національний антарктичний науковий центр