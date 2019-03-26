В Антарктиду на станцію Академік Вернадський 26 березня вирушить 24-та українська експедиція, до складу якої вперше за 20 років увійшли жінки.
Серед 12 учасників антарктичної експедиції – сім науковців, три інженерно-технічних співробітники, лікар та кухар.
Вся екіпіровка полярників виключно українського виробництва.
До речі, учасників 24-ї експедиції до Антарктиди вперше відбирали на відкритому конкурсі – без жодних гендерних обмежень.
Саме завдяки цьому до її складу увійшло дві жінки: лікар Наталка Бабій та учений-біолог Оксана Савенко.
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Головне завдання нової експедиції – наукові дослідження, проте на станції планується також розвивати туризм.
Там створять туристичний центр, де буде багато цікавої інформації, інтерактивні розваги та сувеніри.
Раніше ми розповідали про будні українських дослідників на станції Академік Вернадський.