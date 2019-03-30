Переведення годинників на літній час у 2019 році в Україні відбудеться в неділю, 31 березня.
Перехід на літній час в Україні відбудеться у неділю, 31 березня. У цю ніч українці переведуть стрілки годинника на годину вперед. Тож, вставати доведеться раніше.
Датою переходу на літній час щорічно є остання неділя березня і остання неділя жовтня при переході на зимовий час.
Переведення годинників здійснюється для того, щоб людина могла працювати довше і використовувати при цьому менше штучного освітлення.
На думку вчених, людський організм набагато легше переносить перехід на зимовий час, ніж на літній.
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До слова, вперше переводити годинник запропонували у 1784 році. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Рішення було прийняте з метою економії свічок. Винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Уіллету.
В Україні годинник переводять з 1981 року.
Нагадаємо, в Україні вже пропонували скасувати перехід на літній час через стрес і негативний вплив на стан людини.
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