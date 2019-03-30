Переведення часу: навіщо Україна переходить на літній час і в чому шкода
Цієї ночі рівно о третій годині Україна перейде на літній час. Стрілки годинників треба перевести на годину вперед.
Останніми роками точиться чимало дискусій – чи доречні часові зміни? Економія електрики, заради якої і були ці переходи запроваджені – міф – вважають експерти! А от негативний вплив на здоров’я людини – реальність.
Людський організм важко переносить перехід на літній час. Згідно з даними ООН – вдвічі збільшуються звернення до медиків у зв’язку з проблемами серцево-судинної системи, половина населення має проблеми зі сном. У людей змінюються звичні біоритми, підвищується сонливість та втомлюваність, знижується увага. А ще на третину зростає кількість ДТП протягом двох тижнів після переходу.
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Такі жертви заради економії енергоресурсів, щоб люди менше палили електрику, почала Німеччина під час Першої світової. Потім ініціативу підтримала Велика Британія та США. Україна долучилася 1981-го. Енергетики стверджують – економія ресурсів це міф і скорочення по факту не відбувається.
Європа теж дискутує про переведення часу. Європарламент вирішив поставити крапку і припинити таку практику з 1921 року. Але німці проти. і Європарламент вирішив – потрібно і далі проводити консультації з людьми. В Україні теж хотіли скасувати перехід на літній час, але поки це тільки наміри, тому лікарі радять поберегтися.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як пережити перехід на літній час.