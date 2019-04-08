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Факти / Україна

Чи можуть в України забрати безвіз через зміну влади

В України не заберуть безвізовий режим з Європейським союзом, у разі перемоги на виборах Володимира Зеленського.

Чи можуть в України забрати безвіз через зміну влади

Безвізовий режим з Європейським союзом не буде скасовано, у разі перемоги на виборах президента Володимира Зеленського, заявив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

За його словами, безвізовий режим з ЄС не прив’язаний до результатів виборів, але прив’язаний до чітких критеріїв, які Україна повинна виконувати.

Читайте: Подорожуємо без віз: які документи потрібні для в’їзду в ЄС

Кулеба зазначив, що переживання українців про обмеження безвізу є безпідставними.

– А от якщо новий керівник країни вирішить поміняти політику у відносинах з ЄС, у питаннях боротьби з корупцією, міграційного контролю, тоді на Заході безсумнівно виникнуть питання до нас, – додав він.

Раніше Факти ICTV розповідали про топ-5 здобутків України від безвізу з ЄС.

Джерело: Факти

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