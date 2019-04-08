В України не заберуть безвізовий режим з Європейським союзом, у разі перемоги на виборах Володимира Зеленського.

Безвізовий режим з Європейським союзом не буде скасовано, у разі перемоги на виборах президента Володимира Зеленського, заявив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

За його словами, безвізовий режим з ЄС не прив’язаний до результатів виборів, але прив’язаний до чітких критеріїв, які Україна повинна виконувати.

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Кулеба зазначив, що переживання українців про обмеження безвізу є безпідставними.

– А от якщо новий керівник країни вирішить поміняти політику у відносинах з ЄС, у питаннях боротьби з корупцією, міграційного контролю, тоді на Заході безсумнівно виникнуть питання до нас, – додав він.

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Джерело: Факти