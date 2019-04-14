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Хто модеруватиме дебати 14 квітня на Олімпійському

Дебати 14 квітня на НСК Олімпійському буде модерувати Андрій Куликов.

Хто модеруватиме дебати 14 квітня на Олімпійському

Дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК Олімпійському 14 квітня буде модерувати голова правління ГО Громадське радіо Андрій Куликов.

Виборчий штаб Петра Порошенка запросила Андрія Куликова бути модератором дебатів на Олімпійському, які мають початися о 14.14.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, президент Петро Порошенко готовий прийти на НСК Олімпійський для проведення дебатів з кандидатом Володимиром Зеленським 19 квітня, якщо час не буде збігатися з дебатами на Суспільному каналі.

Джерело: Громадське радіо

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